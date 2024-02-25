Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Псков кофейни и пекарни
гастропаб «Пабло»
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
Академия Слуха» подарки 1+1
несчастные случаи на производстве
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Экономика 25.02.2024 09:440 Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта 25.02.2024 13:000 Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета ‑ исследование 25.02.2024 11:400 Евросоюз нашел замену русской водке 25.02.2024 09:440 Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта 22.02.2024 20:403 Спрос на продукцию из алюминия в РФ в 2023 году вырос на 21% 22.02.2024 07:340 Как будет работать самозапрет на выдачу кредита, объяснил юрист
 
 
 
Самое популярное 18.02.2024 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 21.02.2024 14:362 Названа предварительная причина ДТП с участием автомобиля ГИБДД в Пскове 21.02.2024 12:064 Путин отметил боевые заслуги островских лётчиков орденом Жукова 22.02.2024 11:460 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии 20.02.2024 11:535 Гельдтову баню в Пскове откроют весной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Евросоюз нашел замену русской водке

25.02.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями «водочного эмбарго» Евросоюза в отношении РФ: в прошлом году они активнее всего наращивали импорт водки в регион и втроем увеличили свои поставки в стоимостном выражении ровно на столько, сколько Европа недополучила из России из-за введения запрета, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.

Так, Штаты по итогам года нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков: с более скромными объемами в 2022 году Америка находилась на втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной, чьи поставки двумя годами ранее составляли 15,3 миллиона евро.

На втором месте по наращиванию поставок в абсолютном выражении оказалась Черногория, за год увеличившая свои объемы на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.

Украина по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в 19 миллионов евро. По сравнению с предшествующим годом рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро - это третье место в рейтинге «активности».

Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Туманный Альбион нарастил поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.

А вот поставки водки из России рухнули в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт водки из нашей страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС, несмотря на запрет, в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 213 человек
25.02.2024, 13:000 Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета ‑ исследование 25.02.2024, 12:400 Почти 55% жителей Псковской области удовлетворены состоянием своего здоровья 25.02.2024, 12:200 Фиктивную регистрацию россиянина выявили полицейские в Усвятах 25.02.2024, 12:000 Игорь Сопов и Александр Серавин принимают участие в наблюдении за проведением выборов в Белоруссии
25.02.2024, 11:400 Евросоюз нашел замену русской водке 25.02.2024, 11:200 Началось досрочное голосование на выборах президента России 25.02.2024, 11:000 Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке 25.02.2024, 10:400 Чемпионат по ловле рыбы на мормышку прошел в Псковской области
25.02.2024, 10:200 Автомобиль провалился под лёд на Псковском озере 25.02.2024, 10:000 Исполнилось 80 лет со дня освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков 25.02.2024, 09:440 Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта 25.02.2024, 09:200 В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент
25.02.2024, 09:001 Автомобиль BMW врезался в здание магазина в Пскове 24.02.2024, 22:000 Вакансии полицейских патрульно-постовой службы открыты в Пскове 24.02.2024, 21:390 Агроном посоветовал начинать подготовку рассады с перцев и баклажанов 24.02.2024, 21:170 Продолжаются поиски великолучанина в синей жилетке
24.02.2024, 21:060 Мужчина попал под поезд и погиб в Плюсском районе 24.02.2024, 20:550 Надворные постройки осмотрят в порховской деревне Полоное в поисках пропавшей девочки 24.02.2024, 20:552 Самая низкая смертность от злокачественных новообразований за 20 лет отмечена в РФ 24.02.2024, 20:330 Об апсидах православных храмов рассказали в Псковском музее
24.02.2024, 20:100 Фальшивую тысячерублевую купюру выявили в Пскове 24.02.2024, 19:490 Врач перечислил опасные симптомы интоксикации 24.02.2024, 19:271 «Пешеходам только вплавь»: тротуар затопило на перекрестке в Великих Луках  24.02.2024, 19:180 Михаил Ведерников поздравил дновцев с 80-й годовщиной освобождения района
24.02.2024, 19:070 Тело Алексея Навального* передали матери 24.02.2024, 19:060 Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла — ВЦИОМ 24.02.2024, 18:494 Водителю Audi потребовался эвакуатор из-за ямы на улице Леона Поземского в Пскове 24.02.2024, 18:350 Выдра Бухля пришла на ужин в псковском подворье. ВИДЕО
24.02.2024, 18:340 Выставка «Русская зима» в Изборске завершит работу 25 февраля 24.02.2024, 18:120 Наркотики нашли на складе Ozon в Петербурге 24.02.2024, 17:502 84-летний лыжник принял участие в спонсорской гонке в Мальской долине 24.02.2024, 17:290 Одинокий мужчина погиб при пожаре в Порховском районе
24.02.2024, 17:190 Заявки на участие в ДЭГ подали уже более 3 миллионов россиян 24.02.2024, 16:571 Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия» 24.02.2024, 16:360 Четыре медали завоевали псковичи на межрегиональном «Кубке защитников Отечества» 24.02.2024, 16:153 Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила около 73 лет
24.02.2024, 15:540 Псковичи завоевали первые медали на Кубке России по зимнему плаванию 24.02.2024, 15:330 Дождь и до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 25 февраля 24.02.2024, 15:121 Застрявшую на высокой березе кошку спасли в Пскове 24.02.2024, 14:522 Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ станет Петр Серков
24.02.2024, 14:310 Великолучане обсуждают пост о нападении темнокожего извращенца на горожанку 24.02.2024, 14:102 «Бассейн» на улице Аллейной возмутил псковских автолюбителей  24.02.2024, 13:490 Островских лётчиков поздравили с присвоением ордена Жукова 24.02.2024, 13:270 Группа «Любэ» начинает большой тур по России в честь 35-летия
24.02.2024, 13:060 Выпуск «Неизвестных маршрутов России» про Псковскую область выйдет в эфир 25 февраля 24.02.2024, 12:450 Праздничная акция «Экологичная упаковка» состоялась в Пскове 24.02.2024, 12:230 Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев 24.02.2024, 12:052 Михаил Мурашко на ВДНХ ознакомился с модернизацией здравоохранения Псковской области
24.02.2024, 11:470 Троих псковичей задержали 23 февраля по подозрению в краже сладостей 24.02.2024, 11:263 Элла Памфилова: В Псковской области прекрасная избирательная комиссия 24.02.2024, 11:070 «Умные» устройства могут сливать данные их владельцев, заявил эксперт 24.02.2024, 10:441 Михаил Ведерников в рамках торжественного приема наградил защитников Отечества
24.02.2024, 10:230 Подтопления ликвидируют в Дно к митингу в честь 80-летия освобождения города 24.02.2024, 10:020 Минобрнауки перевело на бюджет в вузах около тысячи участников СВО 24.02.2024, 09:410 Первый день освобождения города от фашистов инсценируют в Дно 24.02.2024, 09:200 Туман с видимостью до 500 метров опускается на Псковскую область
24.02.2024, 09:000 Большинство россиян ощущает профессиональный подъем весной — опрос 23.02.2024, 22:001 Сергей Вострецов: 23 февраля - день, который мы отмечаем всей страной 23.02.2024, 21:400 Игорь Иванов: Этот день символизирует мужество, силу и отвагу 23.02.2024, 21:200 В Псковской области создана региональная общественная организация ветеранов СВО
23.02.2024, 21:000 Память защитников Отечества почтили в Острове 23.02.2024, 20:410 Шахматное соревнование «Неустрашимая Пешка» провели в Пскове 23.02.2024, 20:190 Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей 23.02.2024, 20:120 Задымление заметили в здании шиномонтажа в Пскове
23.02.2024, 20:000 Кошка застряла на высоком дереве в Пскове 23.02.2024, 19:420 Сегодня 70 лет могло бы исполниться журналисту ПЛН Юрию Моисеенко 23.02.2024, 19:400 Найденные в Псковской области реликвии времен Великой Отечественной войны представили в Музее Победы 23.02.2024, 19:190 Правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями
23.02.2024, 18:540 Александр Козловский: День защитника Отечества объединяет всех, кто чтит историю России 23.02.2024, 18:370 Мошенники похитили около 300 тысяч рублей у жителей Псковской области 23.02.2024, 18:161 Выпуск передачи про Изборск выйдет на телеканале «Звезда» 24 февраля 23.02.2024, 17:570 «Квартирник»: «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова о первых концертах, творчестве Анны Герман и песнях у газовой плиты. ВИДЕО
23.02.2024, 17:361 Врач посоветовал мужчинам отказаться от средств «3-в-1» 23.02.2024, 17:150 Стругокрасненский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 23.02.2024, 16:560 До +8 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 февраля 23.02.2024, 16:371 «Прессинг»: СМИ и выборы, запах «отработки», чемодан денег в студию. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru