Экономика

Каждый второй пскович использовал возможность получения налогового вычета ‑ исследование

Большинство псковичей знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 16% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

6 из 10 горожан, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

Сложность заполнения налоговой декларации те, кто ее ни разу не подавал, оценивают на 3,5 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,8 балла.

Опрос проводился 4-22 февраля 2024 года.