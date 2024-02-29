Экономика

Цены на продовольствие в Псковской области в январе выросли на 1,8%

Цены на продовольственные товары в Псковской области в январе 2024 года выросли на 1,8 % (в январе 2023 года – на 0,7%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Цены на непродовольственные товары в январе текущего года выросли на 0,6 % (в январе 2023 года – на 0,4%), цены и тарифы на услуги выросли на 1,7 % (в январе 2023 года – на 0,3%).

В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 101,4 %, в том числе на продовольственные товары – 101,8, непродовольственные товары – 100,6 %, услуги – 101,7 %.