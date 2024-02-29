Экономика

Оборот оптовой торговли в Псковской области в январе не превысил 9 млрд рублей

Оборот оптовой торговли в Псковской области в январе 2024 года составил 8 млрд 705,2 млн рублей, или 99,9 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

На долю субъектов малого предпринимательства в январе 2024 года приходилось 63,4 процента оборота оптовой торговли.

В январе 2024 года оборот оптовой торговли на 78,6 процента формировался организациями оптовой торговли (в январе 2023 года – на 76,0%), оборот которых составил 6842,6 млн рублей, или 103,3 процента (в сопоставимых ценах) к январю 2023 года.

Оборот общественного питания в январе 2024 года составил 866,8 млн рублей, или 111,2 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.