Экономика

Эксперты рассказали о ценах на цветы к 8 марта в этом году

Букет к 8 марта в 2024 году обходится примерно в 3,3 тысячи рублей, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Цветы на букеты в марте выросли почти на 28% от февральского уровня, следует из данных «Чек Индекса». В среднем в начале марта букет цветов обходился в 3235 рублей, а в столице — в 3935 рублей.

При этом на тюльпаны в этом году в среднем тратят 1368 рублей, на розы — 1601 рублей, на хризантемы — в 1041 рублей, на гвоздики — 966 рублей, на ирисы — 1938 рублей.

А вот за авторский букет надо отдать 3511 рублей, рассказали в пресс-службе маркетплейса локальных брендов Flowwow. В Москве и того больше — 4026 рублей.

Наиболее популярными цветами на 8 Марта становятся тюльпаны. Кроме того, в столице пользуются спросом композиции, включающие голубые и белые гортензии, а также белые эустомы, рассказали в Flowwow «Известиям». В Санкт-Петербурге популярностью пользовались монобукеты из тюльпанов и белых хризантем.