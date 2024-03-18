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Экономика

В Госдуму внесли законопроект о смягчении налоговой нагрузки на россиян и бизнес

18.03.2024 22:00|ПсковКомментариев: 1

Законопроект о сокращении налоговой и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес в Госдуму внесло правительство РФ. Документ разместили в электронной базе документов нижней палаты парламента России.

Поправки направлены на смягчение требований для доступа к налоговому мониторингу. Это форма контроля, когда проводятся онлайн-контакты вместо традиционных проверок налоговой инспекцией. Размер активов и оборота, необходимых для этого, предлагается снизить до 800 млн рублей с 1 млрд, уплаченных налогов – до 80 млн со 100.

Кроме того, физлицам, которые не зарегистрированы как ИП, хотят разрешить указывать номер записи Единого федерального информационного регистра вместо персональных данных или ИНН в документах, направляемых в налоговую.

Данные о многодетных семьях, согласно поправкам, будут поступать в налоговую службу централизованно. Такие семьи смогут получать налоговые льготы по имущественным налогам без подачи заявления.

Помимо этого, из состава единого налогового платежа хотят исключить суммы страховых взносов на дополнительное соцобеспечение работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданских воздушных судов, пишет RuNews24.

Налоговый мониторинг появился в 2016 году. Его участниками являются 568 компаний. Такие организации предоставляют налоговым органам данные своего налогового и бухучёта в режиме реального времени.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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