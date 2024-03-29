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Экономика

«Индекс кофе с бутербродом» в первой половине марта снизился на 1,1 пункта

31.03.2024 19:51|ПсковКомментариев: 0

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на 1,1 пункта и составил 133,1 пункта.

Фото: freepik

Индекс разработан на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В «корзину» для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм), пишет РИА Новости

По продуктам из этой потребительской «корзины» аналитики «Чек Индекса» регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

С 1 по 15 марта средний чек вырос по ветчине (на 4,5%, до 207 рублей) и сахару (на 1,6%, до 62 рублей). Снизился он по огурцам (на 12,4%, до 184 рублей) и кофе (на 1,5%, до 198 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по батону (40 рублей), сливочному маслу (166 рублей) и сыру (204 рубля).

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,1 пункта - до 133,1 пункта.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что благодаря повышению продуктовой конкуренции рост цен на полумесячных отрезках не ощущается. Ситуация с индексом на данный момент, по их мнению, также отражает определенное снижение потребительских расходов по сравнению с предыдущим периодом.

Теги: #продукты
Источник: Псковская Лента Новостей
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