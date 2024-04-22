Экономика

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» донастроят под запросы бизнеса

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о предложениях по изменению подходов и форматов работы с МСП в рамках обновленного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заседание состоялось под председательством помощника президента Российской Федерации, секретаря Государственного совета Российской Федерации Игоря Левитина.

В 2018-м году президентом РФ Владимиром Путиным в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» была поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. В настоящий момент она выполнена.

Новая цель была озвучена президентом РФ в послании Федеральному Собранию: до 2030 года повысить доход компаний в расчете на одного сотрудника, который должен превышать рост ВВП.

«Для достижения этой цели мы должны трансформировать подходы к поддержке малого и среднего бизнеса: скоординировать между собой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, профильтровать существующую систему и реализовать наиболее эффективные программы, донастроить и адаптировать их под актуальные запросы МСП, сфокусировать наиболее затратные меры поддержки на тех компаниях, деятельность которых дает наибольший мультипликативный эффект», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, добавив, что вопрос финансового обеспечения программ на данный момент прорабатывается.

Предполагается, что обновленный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» будет включать в себя показатели, отражающие структурные и качественные изменения сектора МСП: переходы организаций из одной категории в другую, рост доли средних предприятий, увеличение «продолжительности жизни» компаний и другие.

В правительстве добавили, что мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются в Псковской области с 2019 года. В текущем году Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 67,8 млн рублей на реализацию мероприятий и оказание мер государственной поддержки.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом РФ и курируется первым вице-премьером правительства РФ Андреем Белоусовым.