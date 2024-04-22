Экономика

Строительство нового асфальтобетонного завода завершают в Псковской области

Строительство нового асфальтобетонного завода завершается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

В январе-феврале 2024 года на Северо-Западе выросло производство строительных и отделочных материалов. Рост связан с расширением внутреннего спроса, главным образом за счет увеличения объемов жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов.

Развитие дорожного строительства в макрорегионе повлияло на расширение собственного производства среди предприятий отрасли. Например, в Псковской области завершается строительство нового асфальтобетонного завода.

Кроме того, в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» отмечен рост выпуска химической продукции на Северо-Западе. В макрорегионе увеличился спрос на эту продукцию.

При подготовке доклада «Региональная экономика» использовался широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов более 12 тысяч предприятий. Эти сведения Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В марте в опросе приняли участие почти 160 предприятий Псковской области.