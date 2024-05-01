Экономика

Банк России объявил о выпуске четырех памятных монет из серии «Города трудовой доблести»

Банк России объявил о выпуске четырех памятных монет номиналом в 10 рублей из серии «Города трудовой доблести». Они будут посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску.

На оборотной стороне каждой из них изображены названия соответствующих городов и надпись «Город трудовой доблести». Например, на монете, посвященной Перми, изображен монумент «Героям фронта и тыла», а на монете «Самара» — фрагмент мемориального комплекса «Монумент Славы», пишет RuNews24.

Монеты, выполненные из недрагоценных металлов, имеют диаметр 22 мм, и их тираж составляет 1 миллион каждая.

Банк России напоминает, что эти монеты являются законным средством платежа на всей территории РФ и обязательны к принятию по номиналу во всех видах платежей.