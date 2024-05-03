Экономика

ГК «Титан» познакомила псковский бизнес с реализацией инвестиционного проекта в ОЭЗ «Моглино»

ГК «Титан» приняла участие в предпринимательском форуме «Инвест-Импульс», который прошел в Пскове на площадке Сбербанка. В мероприятии приняли участие около 60 представителей бизнес-сообщества. Форум был посвящен инвестиционному потенциалу Псковской области и стимулированию развития новых бизнес-проектов на территориях разных муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГК «Титан».

Фотографии: ГК «Титан»

Руководитель обособленного подразделения ГК «Титан» Александр Орлов рассказал участникам форума о реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ ППТ «Моглино». Он отметил, что завод стал удачным примером использования государственных мер поддержки в создании импортозамещающего производства с перспективой динамичного развития инвестпроекта в ближайшие годы.

«В настоящее время мы пользуемся достаточно широким инструментарием федеральной и региональной поддержки при реализации инвестиционного проекта. Это предоставление целевых займов, субсидий, льготных ставок налогообложения, участие в программах повышения конкурентоспособности и защиты капиталовложений. Все эти меры позволяют существенно укрепить наши позиции в импортозамещении и уверенно развиваться дальше, реализуя масштабный инвестиционный проект: создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в местные бюджеты, и, как следствие, улучшается социально-экономическое положение Псковской области», - отметил руководитель обособленного подразделения

ГК «Титан» Александр Орлов.

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – высокотехнологичный производственный комплекс, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения. Реализация проекта осуществляется в два этапа. В декабре 2022 года введено в работу производство БОПЭТ пленок, данная продукция является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Максимальная мощность двух производственных линий составит до 72 тыс. тонн продукции в год.

На втором этапе планируется построить производство ПЭТ-гранулята и ПБТ-гранулята. Продукция завода станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе полиэтилентерефталата и др. ПБТ — конструкционный ударо- и износостойкий пластик, который широко используется в машиностроении, авиастроении, электротехнике и других отраслях промышленности.

Совокупная мощность производства двух линий составит свыше 200 000 тонн в год, из которых 140 000 тонн в год приходятся на производство гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) на первой линии и 80 000 тонн в год – на производство гранул полибутилентерефталата (ПБТ) на второй линии (с технической возможностью производства полиэтилентерефталата до 140 000 тонн в год на второй линии). Проектные сроки завершения реализации проекта – 2026 год.

Стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и пленочного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности. Запуск производственного комплекса увеличит поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды России.

В перспективе завод «Титан-Полимер» станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование межотраслевого инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.