Экономика

Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове

Ярмарка белорусских товаров будет работать 17 и 18 мая с 10.00 до 18.00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Наши друзья из Белоруссии снова едут к нам в гости и везут свои деликатесы! Приглашаем всех желающих!» – написал Борис Елкин.

Жители и гости города смогут купить мясные продукты, приготовленные по традиционным рецептам ГОСТа, сгущенное молоко и другую молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры.