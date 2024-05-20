Экономика

Потребительские настроения россиян описал эксперт

Потребительские настроения россиян в полной мере отражают новые реалии в экономике, заявил член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», президент образовательной корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Расходы похожи на декабрьский ажиотаж: дорогие покупки и повышенные траты. Это происходит в силу притока денег в экономику и кошельки граждан, но в то же время ожидаемого снижения доступности товаров и услуг. В Россию возвращается капитал, с 2022 года было репатриировано более $50 млрд. Доходы от экспорта нефти и газа растут. МРОТ повышен на треть, а сотни тысяч мужчин получают крупные выплаты за участие в специальной военной операции. Безработица на минимуме, условия на рынке труда диктует работник, что ведет к росту зарплат. В то же время из-за санкций многие импортные товары подорожали, а стремление граждан скупать их даже в таких условиях приводит к инфляционным рискам», — отметил Лобов.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация сложная, но она создает уникальные благоприятные условия для запуска новых производств в России, пишет RuNews24.

«С высокой долей вероятности они окупятся. Кроме того, Россия активно развивает связи с теми странами, которые ранее были на периферии международных отношений, и благодаря им преодолевает экономические ограничения. Это большая перекройка мировой экономики, которая пока держит потребителей и в России, и во многих других странах в напряжении», — заключил член комиссии Госсовета.