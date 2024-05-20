Экономика

ПЛН-ТВ: «Великолукский кабельный завод» — только вперед!

Великолукский кабельный завод — это одно из самых стабильных и активно развивающихся предприятий промышленной столицы Псковского региона. Предприятие работает на рынке кабельной проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошел глубокую модернизацию. Было приобретено новое оборудование, и уже вновь созданная компания ООО «ВЛКЗ» стала одной из лидирующих в этом направлении. Предприятие выпускает широкую линейку продукции. Весомое преимущество производства — гибкий подход к требованиям заказчиков и оперативность в решении нестандартных задач.

О конкурентных преимуществах предприятия, перспективах развития и стратегии, помогающей добиваться успеха, — в новом выпуске ПЛН-ТВ.

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