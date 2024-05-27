Экономика

Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок

На российский рынок, куда прекратили поставки крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Nokia, Ericsson и Huawei, выходит новый игрок из КНР — компания BeijinTech, сообщили представители вендора на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (там разработчики демонстрировали свое оборудование).

BeijinTech специализируется в основном на станциях 5G и LTE FDD (технология сотовой связи четвертого поколения, наиболее распространенная в РФ). Представитель организации рассказал, что ее базовые установки доступны для отечественных операторов, отметив, что сейчас компания ведет переговоры с одним из них, пишут «Известия».

В продуктовой линейке BeijinTech есть продвинутые решения, которые могут быть интересны для нашего рынка, считает источник в отрасли. В описании оборудования китайская организация заявляет поддержку не только 4G, но и 5G, а также достаточно высокие показатели по пропускной способности и мощности радиопередатчиков, отметил он.

BeijinTech, между тем, не единственный малоизвестный широкому кругу пользователей китайский вендор, появившийся в этом году на отечественном сетевом рынке сетевого оборудования. Например, из материалов Госкомиссии по радиочастотам ранее стало известно, что МТС тестирует базовые станции бренда Baicells Technologies.

С их помощью планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Изначально компания специализировалась на малых системах, однако возможности и функциональность ее устройств растут, отметил один из специалистов по частотному планированию.

В 2023 году отечественные компании сообщали о разработке сетевого оборудования и его тестировании на сетях. Однако пока говорить о массовом внедрении преждевременно, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В условиях дефицита, до начала массового развертывания российских станций организации из КНР, о которых до сих пор мало кто знал, могут занять определенную нишу рынка, не исключил он.