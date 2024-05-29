Экономика

Почему не все объекты имущества указываются в налоговом уведомлении, рассказали эксперты

Какие объекты собственности могут не содержаться в налоговом уведомлении, рассказали заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Елена Ерина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Многие думают, что у налоговой самые актуальные данные, но мы же их получаем от других органов: Росреестра, Госавтоинспекции, МЧС», - пояснил Алексей Салтыков.

Заместитель руководителя отметил, что в уведомлении не отражаются объекты, за которые налоговое обложение составляет менее ста рублей. В таком случае имущество будет появляться в налоговом уведомлении один раз в три года.

Имущество, подходящее под льготные условия, например, единственные квартиры пожилых людей или квартиры участников СВО также не будут указываться в налоговом уведомлении, добавила Елена Ерина. Проверить, учтены ли льготы или нет, можно в личном кабинете налогоплательщика.