Экономика

Диетолог рассказал о том, кому особенно полезен творог

Творог является источником полезных веществ, в особенности их рекомендуется употреблять детям и пожилым людям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой диетолога Андрея Бобровского.

«Есть творог различных сортов, в нем есть кальций и белок. Кальций необходим пожилым людям, чьи кости начинают терять плотность, а также детям — у них идет активный рост костной массы», - отметил диетолог.

Врач рассказал, что кисломолочные продукты полезно употреблять хотя бы три-четыре раза в неделю пожилым и детям, чтобы защититься от дефицита кальция в организме.

Творог - это универсальный продукт на вашем столе. В ассортименте «Молочных продуктов Пушкиногорья» есть фасованный творог в упаковках по 350 и 500 граммов, а также творог на развес.

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