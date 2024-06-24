Экономика

Торговая сеть «Бизон»: вкусные покупки, хорошая работа

Фирменные магазины «Бизон» - это розничная сеть, в которой представлен весь ассортимент продукции Псковского мясокомбината. В торговые точки, расположенные в Пскове и области, поставки осуществляются ежедневно. А значит, псковичам всегда доступна свежая мясная продукция по специальным ценам.

Какие наименования продукции представлены в «Бизоне», какие товары пользуются наибольшим спросом, а также почему торговая сеть является отличным местом не только для покупок, но и для работы, узнала Псковская Лента Новостей, посетив один из фирменных магазинов.

Магазин «Бизон», расположенный на улице Леона Поземского, 92, в здании мясокомбината, - одна из первых торговых точек розничной сети. В настоящее время в Пскове и области работают 25 магазинов и торговых павильонов формата «у дома». Помимо областного центра, торговые точки открыты в Псковском районе (Середке и Писковичах), а также в Палкино, Острове, Пыталово и Стругах Красных.

Ориентируемся на покупателя

Ассортимент магазина «Бизон» - это востребованные и качественные мясные продукты, произведенные на Псковском мясокомбинате. Также здесь представлены молочные продукты, фрукты, бакалея и кондитерские изделия. В основном, это товары местных производителей.

«Ассортимент обновляется и зависит от спроса покупателя. Причем, продукция одних магазинов нашей сети может отличаться от других. В разных районах города потребительские предпочтения разные. Мы заказываем те наименования, которые пользуются спросом у покупателей, которые приходят в наш магазин», - пояснила продавец-кассир Ольга Егорова.

В настоящее время Псковский мясокомбинат выпускает около 100 наименований продукции. Практически вся она представлена в магазинах сети «Бизон»: это колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты.

Наибольшим спросом покупателей пользуется продукция по ГОСТу: колбасы «Таллинская» и «Краковская», сосиски «Молочные», сардельки «Свиные». «Очень хорошо берут наши котлеты, филе куриное, фарши - натуральные, без добавок. Большой выбор шашлыков: из курицы, из свинины. Их берут не только летом, но и зимой. Очень вкусные! Мясо нежное, мягкое», - рассказала сотрудник магазина.

Изделия Псковского мясокомбината производятся по ГОСТу из местного сырья с использованием натуральных специй, без добавления ароматических комплексов и усилителей вкуса. Продукция коптится на натуральных буковых опилках.

Ежедневные прямые поставки с мясокомбината гарантируют свежесть продукции. Покупатели могут быть уверены, что это здоровая и качественная пища. «Охлажденное мясо и некоторые другие позиции мы заказываем в таких объемах, чтобы в течение дня продать»,- пояснила продавец.

Поэтому посетители «Бизона» знают, в какие дни можно купить тот или другой любимый продукт. «Например, ливерную печеночную колбасу любят очень многие. Очень вкусная, в натуральной оболочке! Она у нас в продаже только по четвергам. Заказываем немного - чтобы за один день продать. Так уже накануне покупатели интересуются наличием этого продукта...» - рассказала Ольга Егорова.

Цены на мясную продукцию доступные. Более того, в магазинах сети регулярно проходят акции, когда сразу на несколько товаров действуют хорошие скидки.

Еще одна причина выбирать для покупок торговые точки «Бизон» - особое отношение к покупателям. Формат магазинов «у дома» предполагает, что большинство клиентов - жители ближайших улиц, а значит, это уже постоянные покупатели, почти родные. Многих из них продавцы помнят в лицо и, более того, имеют представление об их гастрономических предпочтениях. Поэтому уже знают, что можно предложить клиенту из привычных продуктов или из новинок.

Вам рады!

Комфортно в торговой сети «Бизон» не только покупателям. Как известно, «чтобы стать излюбленным местом для покупок, нужно быть хорошим местом для работы». Кажется, именно таким принципом руководствуется администрация торговой сети: сотрудникам обеспечены все необходимые условия для продуктивного труда и хорошего отдыха.

Стаж работы в сети «Бизон» продавца-кассира Ольги Егоровой - больше 12 лет. По словам сотрудницы, ее устраивает и сменный график работы, и зарплата, которая состоит из оклада, премии за выручку и дополнительной премии, и возможность брать отпуск в удобное время.

«Заработная плата хорошая, ее никогда не задерживают. Каждый месяц - премии за выполнение плана. Планы не завышают, никогда такого не было, чтобы мы его не выполнили», - рассказала другой продавец-кассир Ксения Терентьева.

Магазины и павильоны «Бизон» есть почти в каждом микрорайоне города. Поэтому есть возможность устроиться на работу рядом с домом. «Если же все равно приходится добираться на транспорте, то нам компенсируют плату за проезд», - отметила Ольга Егорова.

И, конечно, ко всем праздникам сотрудницы торговой сети получают подарки. «На День торговли, на 8 марта, к Новому году нам дарят хорошие подарочки, состоящие из продукции нашего мясокомбината», - рассказали продавцы.

В магазине «Бизон» на ул. Леона Поземского работает два продавца, в небольших павильонах - достаточно одного сотрудника на смену. Но новые кадры торговой сети нужны всегда. Приветствуются кандидаты с опытом работы в торговле, но здесь рады и тем, кто никогда не работал за прилавком. «Обучаем на месте. Ничего сложного нет», - уверена Ксения Терентьева.

Станьте частью команды торговой сети «Бизон». Справки по телефону: +7 951 757-91-11

«Коллектив у нас очень дружный. Остался костяк, который давно работает: во всех торговых точках есть продавцы, которые прошли вместе с нами модернизацию. И всех новых работников они с удовольствием учат, в том числе, работе с компьютерными программами, тому, как лучше сохранять продукцию и как представлять ее покупателю. Мы рады новым сотрудникам», - отметила директор торговой сети «Бизон» Елена Пэкэлэу.

И, конечно, всех псковичей и жителей области торговая сеть «Бизон» приглашает за покупками!

Псковский мясокомбинат! Покупай Псковское! Выбирай родное!

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

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