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Экономика

Объем выручки резидентов особой экономической зоны «Моглино» составил 6 млрд рублей

11.07.2024 11:35|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны «Моглино» создано 559 новых рабочих мест, привлечено 21 млрд рублей частных инвестиций, объем выручки предприятий составил 6 млрд рублей, объем уплаченных налогов - 369 млн рублей. Об этом сообщила врио председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 11 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Докладчица обратила внимание, что с момента принятия решения о создании ОЭЗ «Моглино» в мире произошли существенные геополитические события: антироссийские санкции, пандемия коронавируса и прочие, что повлияло на привлечение инвесторов из-за рубежа. 

В настоящий момент резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 15 компаний, семь из них активно осуществляют выпуск продукции. Два резидента ведут строительство своих корпусов на арендованных земельных участках, шесть находятся в различных стадиях проектирования.  

В частности, с 2017 года производственную деятельность осуществляет финская компания ООО «Нор-Маали», производящая лакокрасочные материалы. В ходе реализации инвестиционного проекта создано 36 рабочих мест, объем инвестиций составил 541,4 млн рублей, выручки - 3,4 млрд рублей.

ПАО «Айс Стим Рус» начал производственную деятельность в 2019 году, создано 35 рабочих мест, объем осуществленных инвестиций - 480,1 млн рублей, выручки - 103,8 млн рублей.

С 2020 года на арендованных площадях начала производственную деятельность одна из ведущих компаний по производству лабораторных алмазов и бриллиантов, обладающая уникальными технологиями и опытом в области разработки алмазных суперматериалов, ООО «Синтез Технолоджи». Создано 24 рабочих места, осуществлено инвестиций на 274,6 млн рублей, объем выручки - 71,9 млн рублей.

В августе 2022 года компания ООО «Елме Мессер Рус» приступила к производству технических газов на новом заводе, построенном на территории ОЭЗ ППТ «Моглино». Было создано 26 рабочих мест, осуществлено инвестиций в размере 2,5 млрд рублей, объем
выручки составил 1,1 млрд рублей.

С конца 2022 года начало производство битуминозных смесей ООО «Евробит», в ходе реализации инвестиционного проекта было создано 7 рабочих мест, осуществлено 77,4 млн рублей инвестиций в основной капитал, объём выручки составил 252,7 млн рублей.
На арендованных площадях осуществляет свою деятельность компания ООО «Скрининг-М», производящая медицинские диагностические экспресс-тесты, в рамках инвестиционного проекта создано 42 рабочих места, объем инвестиций – 50,6 млн рублей, объём выручки – 495,1 млн рублей. В настоящее время резидент начал строительство собственных производственных площадей.

В декабре 2023 года экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал два инвестиционных проекта. Проект по производству пряностей и специй компании  ООО «ИСМА ТЕХ» предполагает объём инвестиций в размере более 128 млн руб. В настоящее время активно осуществляет строительство собственного корпуса на арендованном земельном участке и в текущем году планирует запустить производство специй и пряностей. Старт сбытовой деятельности намечен на январь 2025 года. Количество создаваемых рабочих мест - 19.

Второй проект предполагает производство электробусов, инициатор - ООО «ТРАНС-АЛЬФА ЗАПАД». Инвестиции составят более 2 млрд рублей. Будет создано 403 рабочих места. Старт первого этапа производственно-сбытовой деятельности намечен на III квартал 2025 года. Компания планирует начать строительство к концу 2024 – началу 2025 года. 

В августе 2018 года экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал инвестиционный проект по строительству крупного промышленного комплекса по производству ПЭТФ гранул и БОПЭТ пленок с объемом инвестиций порядка 13,5 млрд рублей, инициатором проекта выступило ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». В целях создания условий для его реализации начиная с 2019 года по настоящее время на площадке Моглино-2 ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. В настоящий момент построены сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и газораспределения, внутриплощадочные автомобильные дороги, телефонные линии связи, первый этап объектов таможенной инфраструктуры и ограждение территорий. 

В 2024 году предусмотрено строительство электрической подстанции, 2-го этапа внутриплощадочных автомобильных дорог и водозаборных сооружений.

Созданная инфраструктура позволила на площадке Моглино-2 в конце 2022 года запустить якорным резидентом ООО «Псковский завод ««Титан-Полимер» производство БОПЭТ-пленок (первый этап), в результате было создано прядка 380 рабочих мест, осуществлено инвестиций в размере 16,8 млрд рублей, объем выручки составил 484,3 млн рублей.

По II этапу проекта планируется расширить линейку производства за счет выпуска нового вида полимерного сырья - ПЭТФ и ПБТ гранул мощностью 140 000 тонн в год. Запуск запланирован на 2027 год. 

«В России производство ПБТ отсутствует. Запуск производства позволит закрыть 100 % импорт. ПБТ получил широкое распространение как конструкционный пластик, повышенной жесткости. Области его применения включают машиностроение, автомобильную промышленность, электротехнику и электронику, радиотехнику, точную механику, бытовую технику, товары широкого потребления», - добавила Марина Аникеева.

Теги: #псковское областное собрание #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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