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Экономика

Председатель Совета директоров ГК «Титан» призвал оказать меры господдержки предприятиям машиностроительной отрасли

11.07.2024 14:18|ПсковКомментариев: 0

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в заседании Координационного Совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазовой продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан». 

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Он выступил с предложением оказания мер государственной поддержки предприятиям машиностроительной отрасли при условии приоритетного включения в производственную программу заказов от химических предприятий, реализующих инвестиционные проекты в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

ГК «Титан» реализует одновременно 11 импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции в регионах присутствия компании.

Компания стала одним из лидеров по выстраиванию импортозамещаемой производственной химической цепочки «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», и участником цепочек «Компоненты полиуретанов и производные анилина», а также «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры» в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

«Реализация национального проекта "Новые материалы и химия" позволит создать востребованные конечные продукты и будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности, например, машиностроению. Учитывая загруженность мощностей отечественных производителей машиностроения, есть риск смещения вправо сроков реализации импортозамещаемых, стратегически важных инвестиционных проектов. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность оказания мер государственной поддержки предприятиям машиностроительной отрасли при условии приоритетного включения в производственную программу заказов от химических предприятий, реализующих инвестиционные проекты в рамках национального проекта "Новые материалы и химия". Также хотел бы отметить, что у Минпромторга России есть пул мер государственной поддержки. Так, в настоящее время в Госдуме прошел первое чтение федеральный закон о ГЧП для промышленности. Считаем, что данный вид меры поддержки окажет положительное влияние на рост инвестиций в развитие промышленности Российской Федерации», - сказал Михаил Сутягинский. 
Теги: #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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