Экономика

Председатель Совета директоров ГК «Титан» призвал оказать меры господдержки предприятиям машиностроительной отрасли

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в заседании Координационного Совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазовой продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Он выступил с предложением оказания мер государственной поддержки предприятиям машиностроительной отрасли при условии приоритетного включения в производственную программу заказов от химических предприятий, реализующих инвестиционные проекты в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

ГК «Титан» реализует одновременно 11 импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции в регионах присутствия компании.

Компания стала одним из лидеров по выстраиванию импортозамещаемой производственной химической цепочки «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», и участником цепочек «Компоненты полиуретанов и производные анилина», а также «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры» в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».