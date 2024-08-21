Экономика

Псковская область заняла 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Псковская область заняла 51 место в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По итогам 2023 года доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в Псковской области составляет 36,1%, За год их количество увеличилась на 9,4%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 103 тысячи человек.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место - Санкт-Петербург;

9 место - Калининградская область;

12 место - Республика Карелия;

19 место - Вологодская область.

35 место - Ленинградская область;

41 место - Новгородская область;

55 место - Архангельская область;

58 место - Мурманская область;

60 место - Ненецкий автономный округ;

По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 21%, в то время в как других развитых странах эта доля составляет 50-60%. Доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 62,9% до 13,3%, то есть почти в пять раз.

Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего предпринимательства работает более 55% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 7,74 миллиона человек, что составляет 24,6% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У тридцати регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.

В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году приходилось 43,1% от общего числа занятых в экономике, или 31,4 миллиона человек. За год их численность выросла на 11,7%. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, число предприятий МСП, включая индивидуальных предпринимателей, выросло за год до 6,35 миллиона, увеличившись на 6%. Во многом этому способствовала реализация федеральной программы льготного кредитования МСП, являющейся частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».