Экономика

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Псковской области составляет 13,6%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 2,5%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

11 место - Мурманская область;

19 место - Ленинградская область;

32 место - Архангельская область;

37 место - Республика Карелия;

45 место - Вологодская область.

47 место - Новгородская область;

61 место - Калининградская область.

Как отмечают эксперты, с 2023 года на российском рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат.

Средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.