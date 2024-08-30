Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат

Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Псковской области составляет 13,6%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 2,5%.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
4 место - Ненецкий автономный округ;
8 место - Санкт-Петербург;
11 место - Мурманская область;
19 место - Ленинградская область;
32 место - Архангельская область;
37 место - Республика Карелия;
45 место - Вологодская область.
47 место - Новгородская область;
61 место - Калининградская область.
Как отмечают эксперты, с 2023 года на российском рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат.
Средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.
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