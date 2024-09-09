Экономика

Главный недостаток эксперимента с самозанятыми назвал адвокат

Самозанятость – это особый налоговый режим для тех, кто работает на себя, не имея работодателя. Самозанятые граждане платят налоги по двум ставкам: 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, полученного от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Один из недостатков этого налогового режима расписал адвокат и налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов.

Напомним, эксперимент с самозанятыми начался с 1 января 2019 года и проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Эксперт подчеркнул, что самозанятыми принято называть лиц (ИП и граждан), применяющих специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, установленный ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Условия для использования этого режима довольно просты:

максимальный доход за год — 2,4 миллиона рублей;

реализация собственных товаров, работ, услуг, имущественных прав;

отсутствие наёмных работников;

вид деятельности не должен быть указан в списке запрещённых (статьи 4 и 6 федерального закона №422-ФЗ).

Расчёт, уплата и учёт максимально упрощены по сравнению с другими режимами:

две ставки — 4% и 6%;

не нужно платить НДФЛ или НДС;

не требуется регистрация, только информация через приложение «Мой налог»;

нет необходимости сдавать отчётность;

не нужно платить страховые взносы;

не требуется применять кассу.

Спикер выделил только один минус данного режима. Самозанятых начали активно использовать для значительной экономии на НДФЛ и страховых взносах, переводя фактически наемных работников в статус самозанятых.

«Налоговые органы начали проверять обоснованность привлечения самозанятых для выполнения каких-либо работ, издано специальное письмо ФНС №ЕА-4-15/4674 от 15 апреля 2022 с указанием критериев оценки подмены фактических трудовых отношений гражданскими, созданы специальные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, в судах большое количество дел по искам к налоговым инспекциям, где предприниматели пытаются доказать реальность сотрудничества с самозанятыми», - приводит слова эксперта RuNews24.ru.

Адвокат Завьялов уверен, что это портит общую позитивную картину режима НПД, но никак не повлияет на общую положительную оценку эксперимента. По его мнению, это, скорее, недостатки контроля, а не самой концепции, и это же повлияет на внесение указанных изменений в условия НПД, чтобы сделать замещение трудовых отношений договорами с самозанятыми как можно менее рентабельным с точки зрения экономии на уплате НДФЛ и страховых взносов.