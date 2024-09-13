Экономика

Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове

Согласован проект строительства фермерского рынка в Пскове. Такое решение приняли 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Инвестор планирует построить в центре города современную, оснащенную и круглогодично действующую торговую площадку для сельхозпроизводителей и фермеров Псковской области. «Проект интересный и востребованный», — отметил глава региона.

На его реализацию инвестор направит 245 миллионов рублей. Представляя детали проекта, генеральный директор ООО «Палкинские ряды» Дмитрий Думназев рассказал, что пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой.

Внутри павильона разместят продуктовые ряды, будет предусмотрена зона кафе и для проведения мастер-классов. Среди представленных продовольственных товаров покупатели смогут приобрести мясную и рыбную продукции, овощи, сухофрукты, бакалейные товары, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.