Экономика

Инвестор рассказала о плюсах и минусах краудлендинга

Краудлендинг – это интернет-площадка, которая действует под контролем Центробанка и предоставляет возможность встретиться предпринимателю, нуждающемуся в денежных средствах, с частным инвестором, пояснила инвестор, эксперт по финансам, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова. По ее словам, как у любого инвестирования, у краудлендинга есть свои плюсы и минусы, пишет радио Sputnik.

«Чем это удобно? Тем, что там довольно высокий процент, на таких инвестициях в бизнес можно получать до 35-36% годовых. Через краудлендинг можно инвестировать с довольно низким порогом входа, согласно правилам, вы можете инвестировать хоть от одного рубля. Я рекомендую хотя бы от десяти тысяч, потому что придерживаемся всегда правила диверсификации: не кладем все деньги в один проект, а распределяем портфельно. Из приятных вещей лично для меня это то, что у частного инвестора есть привилегия вкладывать деньги в продукт, который ему нравится, в который он верит», – уточнила Мария Кузнецова.

Но через краудлендинг сохраняются высокие риски потерять все, предупредила эксперт по финансам.

«Надо помнить, что такая стратегия в бизнесе – это рискованная история. Надо смотреть на ваш риск-профиль как частного инвестора и закладывать не более 20% от всего капитала. Платформы проверяют бизнес, но и сам инвестор может это сделать, по открытым источникам там представлена вся информация: ИНН, собственник бизнеса, генеральный директор. Помним, что инвестиции – это игры для взрослых. Сюда надо заходить с полной ответственностью и пониманием того, что есть варианты вообще все потерять», – подчеркнула Мария Кузнецова.