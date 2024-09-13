Псковская область заняла 52 место среди регионов РФ по доле высокопроизводительных мест

Псковская область заняла 52 место среди регионов России по доле высокопроизводительных мест, следует из результатов исследования РИА Новости.
Для оценки ситуации в данной сфере эксперты использовали количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам в России (далее - ВПРМ) относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).
По итогу данного исследования Псковская область заняла 52 место. Количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых человек в Псковской области в 2023 году составляло 284. Ведущая отрасль с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест в регионе - обрабатывающие производства (30% в общем объеме высокопроизводительных рабочих мест).
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 890 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (791 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (766 ВПРМ), Магаданская область (529 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (524 ВПРМ).
По итогам 2023 года на тысячу занятых приходилось 328 высокопроизводительных рабочих мест. При этом в 34 из 85 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности.