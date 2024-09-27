Закрытое акционерное общество «ЗЭТО» отмечает 65-летний юбилей. Основанный в 1959 году, сегодня завод «ЗЭТО» является одним из ведущих производственных предприятий России по разработке, производству и реализации высоковольтного оборудования для различных отраслей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «ЗЭТО».
Фотографии: «ЗЭТО»
За прошедшие десятилетия завод «ЗЭТО» накопил огромный опыт и знания, которые позволили ему стать одним из лидеров в своём сегменте. Продукция завода широко используется в энергетической отрасли, нефтегазовой промышленности, строительстве и других сферах. Сегодня «ЗЭТО» — это предприятие полного технологического цикла, которое включает в себя заготовительные, инструментальные, механообрабатывающие цеха, участки сварки и литья. Локализация производства на территории РФ достигает 95%.
Постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции, который сегодня составляет более 400 наименований, привело к осознанию необходимости предложить клиентам больше возможностей. «ЗЭТО» стал не только производителем и поставщиком оборудования, но и партнёром в реализации сложных инфраструктурных проектов. Под брендом «ЗЭТО» выполняют весь спектр работ: от проектирования до ввода в эксплуатацию. Фактически, мы сформировали направления инжиниринговых услуг.
Завод «ЗЭТО» продолжает развиваться и расширять ассортимент своей продукции. В планах предприятия — дальнейшее укрепление своих позиций на рынке и выход на новые рынки сбыта.
В честь юбилея завода «ЗЭТО» запланированы праздничные мероприятия, на которых будут отмечены достижения предприятия и его вклад в развитие отрасли. Также состоится награждение лучших сотрудников завода за их вклад в успех предприятия.