Экономика

Псков сохранил 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат

Псков занял 91 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат по итогам первого полугодия 2024 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен шестой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

По итогам исследования город Псков занял 91 место. Средняя зарплата в столице региона за первое полугодие составляет 52 800 рублей. За первое полугодие зарплаты увеличились на 19,1%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набор составило 2,64.

Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года Псков также занял в аналогичном рейтинге 91 место.

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Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за первое полугодие 2024 года заняли следующие позиции:

Санкт-Петербург 11 место,

Мурманск 15 место,

Нарьян-Мар 27 место,

Архангельск 54 место,

Великий Новгород 55 место,

Петрозаводск 67 место,

Калининград 75 место,

Вологда 83 место.

Первое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательной способности средней зарплаты третий год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала – Салехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,71 фиксированного набора товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров Москва, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,12 фиксированного набора товаров и услуг.

Помимо вышеназванных трех городов в десятку рейтинга вошли: Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Химки и Тюмень. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и столица России с пригородами. Санкт-Петербург, входивший годом ранее в десятку рейтинга, в текущем занял 11 место.