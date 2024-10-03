Экономика

Псковичи могут заплатить имущественный налог за детей онлайн

Родители могут онлайн оплатить имущественный налог за несовершеннолетних детей в Псковской области до 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Несовершеннолетний ребёнок признается налогоплательщиком в том случае, если он является собственником земельного участка, жилья или доли в нем, других объектов недвижимости. Заплатить за него имущественные налоги могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица (пункт 2 статьи 27 Налогового кодекса РФ).

Уплатить такие налоги за 2023 год нужно не позднее 2 декабря 2024 года. Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют использовать для оплаты налогов за своих детей «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте Федеральной налоговой службы.

Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя, размещенная в разделе «Профиль», поможет сделать это в онлайн-режиме.

Для подключения функционала «Семейный доступ» в личном кабинете ФЛ необходимо:

иметь доступ к личному кабинету ФЛ, как родителю, так и несовершеннолетнему ребенку. Получить логин и пароль для доступа к личному кабинету ФЛ можно в любом налоговом органе вне зависимости от места постановки на учет;

еще один удобный и быстрый способ – войти с помощью подтвержденной учетной записи Госуслуг.

для регистрации несовершеннолетнего необходимо в личном кабинете ФЛ родителя выбрать «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) ребёнка, затем нажать «Отправить запрос».

далее необходимо подтвердить запрос в личном кабинете ФЛ несовершеннолетнего.

Используя в разделе «Налоги» всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети, родители могут оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Отметим, «Семейный доступ» позволит родителю осуществлять оплату как текущих налоговых платежей за своего ребенка, так и задолженности, если таковая имеется.