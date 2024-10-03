Экономика

Псковская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 56%

На экспорт из Псковской области с начала 2024 года отправили почти 19 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. За 9 месяцев этого года состоялось 822 отправки животноводческих товаров, что на 56% больше по весу и на 39% больше по числу партий по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Отправлено 643 партии замороженного мяса и мясосырья весом 17,8 тысячи тонн в Вьетнам, Китай, Гонконг, Сербию и Азербайджан. Также экспортированы 122 партии охлажденной и мороженой рыбы общим весом почти 200 тонн в Эстонию и Литву, а 54 партии рыбных консервов весом 824 тонны — в Азербайджан и Грузию.

В процессе оформления ветеринарных сертификатов специалисты подтвердили, что товары соответствуют всем требованиям безопасности стран-импортёров.