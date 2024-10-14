Экономика

Россияне могут снизить налог на вклады

Некоторые россияне могут снизить налог на вклады. Способ назвала налоговый консультант Екатерина Пирогова.

Не все знают, что доходы по вкладам включаются в общую налоговую базу, с которой можно оформить все самые популярные вычеты: социальный, имущественный, стандартный налоговый вычет и вычет по ИИС. В том числе, если:

у вас не заключен трудовой договор;

работаете по договорам гражданско-правового характера;

сдаете в аренду имущество без применения НПД (самозанятость).

То есть пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и люди с небольшими доходами могут с помощью налоговой декларации получить вычеты с этих доходов, пишет РБК.



Такая возможность будет только за 2023 и 2024 год. С 2025 года эти доходы исключаются из основной налоговой базы и применять какие-либо вычеты будет нельзя.

Чтобы получить вычет, нужно подать налоговую декларацию. Это можно сделать, зайдя в личный кабинет налогоплательщика. Необходимо правильно отразить новый источник дохода — проценты по вкладам, заполнить сумму доходов для вычета, проверить, подписать и отправить декларацию на проверку.

«Заполнив общую сумму дохода из налогового уведомления по процентам по вкладам, обязательно нужно указать код налогового вычета «914 — необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ, для резидента», и сумма этого вычета будет уменьшать общую сумму дохода. За 2023 год вычет составляет 150 тысяч рублей», — пояснила Пирогова.

Россиянам уже начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Под требование уплатить налог попадают граждане, чей доход превысил 150 тысяч рублей. А высчитывается он не с самих депозитов, а с прибыли, которую человек получает. Этот налог нужно будет также заплатить до 1 декабря 2024 года.