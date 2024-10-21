Экономика

Срок представления какой налоговой отчётности истекает 25 октября, напомнили псковичам

Срок представления какой налоговой отчётности истекает 25 октября, Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

УФНС России по Псковской области напоминает о необходимости представить не позднее 25 октября уведомление об исчисленных суммах:

по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам (за период с 1 по 22 октября, код периода 34/01);

по авансовым платежам за 9 месяцев 2024 года по УСН (код периода 34/03);

по авансовым платежам за 3 квартал 2024 года по налогу на доходы физических лиц, исчисленным индивидуальными предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения, нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой (код периода 33/04);

по авансовым платежам за 3 квартал 2024 года по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу с организаций (код периода 34/03).

Напоминаем: если срок декларации совпадает со сроком представления уведомления, то последнее представлять в налоговый орган не нужно. Поэтому в срок не позднее 25 октября следует направить:

расчёт 6-НДФЛ (за 9 месяцев текущего года);

расчёт по страховым взносам (за 9 месяцев 2024 года);

декларацию по налогу на прибыль (за 9 месяцев текущего года);

декларацию по НДПИ (за сентябрь 2024 года);

декларацию по НДС (за 3 квартал 2024 года).

Срок уплаты указанных налогов, сборов и платежей, а также оплата налога на профессиональный доход за сентябрь – 28 октября 2024 года.

Ознакомиться в дальнейшем со сроками представления уведомлений и деклараций и уплаты налогов можно при помощи специальной промостраницы «Единый налоговый счёт» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

А для формирования уведомлений рекомендуем воспользоваться чат-ботом «Помощник по ЕНС».