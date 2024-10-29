Экономика

Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Совсем недавно одним из важнейших проблемных вопросов был высокий уровень безработицы, а сегодня российский рынок столкнулся с новым вызовом — критическим дефицитом трудовых ресурсов.

Рынок труда Псковской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту. По данным аналитиков, с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда составляет не более трех человек на место. Пока проблему обсуждают в высоких кабинетах, работодатели на местах ищут сотрудников. Кто-то делает это онлайн, другие по старинке расклеивают объявления. Все чаще на улицах Пскова встречается надпись «требуется...»

Об ажиотажном спросе на рабочую силу в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.