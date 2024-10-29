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Экономика

Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

29.10.2024 15:37|ПсковКомментариев: 0

Совсем недавно одним из важнейших проблемных вопросов был высокий уровень безработицы, а сегодня российский рынок столкнулся с новым вызовом — критическим дефицитом трудовых ресурсов.

Рынок труда Псковской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту. По данным аналитиков, с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда составляет не более трех человек на место. Пока проблему обсуждают в высоких кабинетах, работодатели на местах ищут сотрудников. Кто-то делает это онлайн, другие по старинке расклеивают объявления. Все чаще на улицах Пскова встречается надпись «требуется...»

Об ажиотажном спросе на рабочую силу в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Теги: #работа #дефицит #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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