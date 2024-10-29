Экономика

Введение новых льгот для вдов участников СВО обсудил соцкомитет Собрания

Введение новых налоговых льгот для вдов участников специальной военной операции рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается, в частности, распространить налоговые льготы, предоставленные ранее участникам специальной военной операции и их супругам, на лиц, принимающих (принимавших) участие в выполнении специальных задач и их супругов.

Помимо этого, предлагается освободить от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников СВО и ВСЗ, не вступивших в повторный брак.

Указанные льготы предлагается установить, начиная с налогового периода 2023 года. Инициатором выступает губернатор Псковской области.