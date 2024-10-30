Экономика

Александр Братчиков: Зарплата растет не столько в госсекторе, сколько в частном

Уровень заработной платы растет не столько в государственном секторе, сколько в частном. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы всегда живем в стрессе, по-другому не бывает. Есть предел бюджета и дефицит, в котором мы живем. Денег всегда не хватает. Их у всех всегда не хватает, это нормально. Мы всегда хотим позволить себе больше, чем можем себе позволить. Наша главная задача – выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Очень хорошо за этот год выросли НДФЛ и налог на прибыль. Значит, уровень заработной платы растет не столько в государственном секторе, а в частном», – сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что рост НДФЛ и налога на прибыль свидетельствует о том, что даже в сегодняшних «тяжелых условиях, в которых мы живем», предприятия работают с прибылью.