Экономика

Как заплатить налог за друга или родственника, напомнили псковичам

Произвести уплату налогов можно не только за себя, но и за третье лицо, если по каким-либо причинам сам налогоплательщик не может исполнить за себя свою обязанность. Единственное условие при этом - правильное указание реквизитов в платежных документах с целью корректного учета налоговых платежей в бюджетную систему РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Изображение: УФНС России по Псковской области

Сделать это удобнее всего с помощью интернет-сервиса «Уплата налогов и пошлин», используя который можно сформировать квитанцию, а также произвести оплату онлайн.

Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежный документ и своевременно уплатить налоги за иное лицо. Для доступа к сервису регистрация не требуется.

В интерактивном сервисе необходимо выбрать категорию налогоплательщика (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), перейти по ссылке «Пополнить ЕНС» и проставить галочку в поле «Хочу уплатить за иное лицо».

«Обращаем внимание, что при перечислении суммы денежных средств в счет исполнения обязанности по уплате налогов иным лицом в платежном поручении указывается ИНН налогоплательщика, за которого перечислены указанные денежные средства», - отметили в ведомстве.

Если налогоплательщик внес деньги на единый налоговый счет (ЕНС) иного лица, то он не вправе требовать возврата этой суммы из бюджетной системы Российской Федерации.

Срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2023 год (транспортного и земельного налогов, налога на имущество) – не позднее 2 декабря 2024 года.