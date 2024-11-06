Партия «Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета страны. Они предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.
Фото: «Единая Россия» / Telegram
«Единая Россия» проработала поправки в бюджет с правительством, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«По поручению председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей», – отметил он.
Также партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» - на 7,1 миллиарда рублей. 13 миллиардов рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.
«Одно из направлений народной программы «Единой России» – поддержка спорта. Недавно Президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и её оснащение. И выделить на эти цели 7,8 миллиардов плюсом», – сообщил Владимир Якушев.
Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 миллиарда рублей дополнительно.
Увеличится объём финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов – на 1,2 миллиарда. Поддержку по ней получат 1,7 миллиона человек.
Кроме того, «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.
«Ещё одна поправка «Единой России» в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнёров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 миллиардов дополнительно», – обратил внимание врио секретаря Генсовета.
Напомним, «Единая Россия» обсудила поправки в федеральный бюджет с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.