Экономика

«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета страны

Партия «Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета страны. Они предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Фото: «Единая Россия» / Telegram

«Единая Россия» проработала поправки в бюджет с правительством, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«По поручению председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей», – отметил он.

Также партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» - на 7,1 миллиарда рублей. 13 миллиардов рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

«Одно из направлений народной программы «Единой России» – поддержка спорта. Недавно Президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и её оснащение. И выделить на эти цели 7,8 миллиардов плюсом», – сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 миллиарда рублей дополнительно.

Увеличится объём финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов – на 1,2 миллиарда. Поддержку по ней получат 1,7 миллиона человек.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.

«Ещё одна поправка «Единой России» в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнёров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 миллиардов дополнительно», – обратил внимание врио секретаря Генсовета.

Напомним, «Единая Россия» обсудила поправки в федеральный бюджет с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.