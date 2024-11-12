Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Разговор будет посвящен сразу двум темам - кампания по уплате имущественных налогов и получение социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Когда и как необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги? Почему в 2024 году изменились суммы налогов на имущество? Что значит - получить налоговый вычет в упрощенном порядке? Увеличиваются ли размеры налоговых вычетов?

На эти и многие другие вопросы ответят заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Ведущий - Артем Татаренко.