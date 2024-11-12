Экономика

Поступления имущественных налогов псковичей приблизились к 660 млн рублей

За первые девять месяцев 2024 года поступления имущественных налогов физических лиц в Псковской области составили 659 миллионов рублей с темпом роста 108% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

«Статистика (поступления имущественных налогов физических лиц) нас радует», - заметил Алексей Салтыков.

Он рассказал, что за период 2023 года в Псковской области начислено 1,2 миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц, что на 4% превышает уровень начислений 2022 года. Алексей Салтыков добавил, что начисление имущественных налогов за 2023 год прошло «без каких-либо эксцессов».

Также гость студии обратил внимание на снижение задолженности по имущественным налогам. «По последним данным сумма задолженности составляет 289 миллионов рублей, но при этом с начала года эта сумма снизилась на 200 миллионов или на 43%», - подчеркнул Алексей Салтыков. Он объяснил эту тенденцию комплексом факторов, включая «самосознание граждан» и «работу налоговых органов», направленную как на принудительное взыскание, так и на добровольное побуждение граждан к оплате налогов.