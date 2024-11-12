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Экономика

Возможные причины отсутствия налогового уведомления назвали псковичам

14.11.2024 17:56|ПсковКомментариев: 0

С 2024 года вступили в силу значительные изменения в порядке уведомления налогоплательщиков об их налоговых обязательствах. По новым правилам, если сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомления о необходимости уплаты не будут направляться в этом году. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

По словам Татьяны Волковой, налоговое уведомление не будет направленно в том случае, если при наличии налоговой льготы, налогового вычета и других оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты, сумма равна нулю. 

«Важно отметить, что в этом году, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, такое налоговое уведомление не будет направлено. Оно будет направлено позже, по истечении трехлетнего пресекательного срока для направления таких налоговых уведомлений. Раньше, в 2023 году, эта сумма составляла менее 100 рублей», – сообщила Татьяна Волкова.

Гостья студии добавила, что если есть основания получить налоговое уведомление, но оно так и не пришло, стоит обратиться в налоговый орган или в МФЦ с заявлением о выдаче налогового уведомления, поскольку пропуск срока оплаты может повлечь начисление пени и привлечение к ответственности. 

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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