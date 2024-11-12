Экономика

Онлайн-брифинг об уплате имущественных налогов и упрощенном порядке получения налоговых вычетов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, посвященного кампании по уплате имущественных налогов и получению налоговых вычетов в упрощенном порядке, который прошел на базе объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 ноября.

Когда и как необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги? Почему в 2024 году изменились суммы налогов на имущество? Что значит - получить налоговый вычет в упрощенном порядке? Увеличиваются ли размеры налоговых вычетов?

На эти и многие другие вопросы ответили заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Ведущий - Артем Татаренко.