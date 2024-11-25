Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов пройдут в Псковской области

Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов псковские налоговики проведут с 26 по 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2023 год остается ровно неделя. Не позднее 2 декабря 2024 года граждане России, которые владеют участком земли, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами обязаны заплатить имущественные налоги.
На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2023 год в Псковской области уже составили более 852 млн рублей.
В связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов УФНС России по Псковской области проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
Мероприятие пройдет с 26 по 29 ноября во всех обособленных подразделениях управления по адресам:
В рамках мероприятия специалисты налоговой службы подробно ответят на все интересующие вопросы по теме налогообложения имущества, а граждане смогут получить:
При обращении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, налоговые уведомления в этом году не направлялись, если у налогоплательщика общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.