Экономика

Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов пройдут в Псковской области

Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов псковские налоговики проведут с 26 по 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2023 год остается ровно неделя. Не позднее 2 декабря 2024 года граждане России, которые владеют участком земли, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами обязаны заплатить имущественные налоги.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2023 год в Псковской области уже составили более 852 млн рублей.

В связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов УФНС России по Псковской области проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

Мероприятие пройдет с 26 по 29 ноября во всех обособленных подразделениях управления по адресам:

ОП Псков: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а;

ОП Великие Луки: г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 2;

ОП Порхов: г. Порхов, пер. Мебельный, д. 1;

ОП Опочка: г. Опочка, ул. Ленина, д. 57;

ОП Остров: г. Остров, ул.111 Стрелковой дивизии, д. 10а;

ОП Невель: г. Невель, ул. К. Либкнехта, д. 10.

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы подробно ответят на все интересующие вопросы по теме налогообложения имущества, а граждане смогут получить:

ответы на вопросы по имущественным налогам;

разъяснения по полученным налоговым уведомлениям;

практические рекомендации по способам оплаты;

консультации по использованию интернет – сервисов ФНС России;

узнать о налоговых льготах.

При обращении при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, налоговые уведомления в этом году не направлялись, если у налогоплательщика общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.