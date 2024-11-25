Экономика

Вопрос задолженности учреждений Пскова за ЖКУ подняли в соцкомитете Собрания

Основные характеристики областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предполагает сумму в 48 млрд 592 млн 121 тысячу рублей, а общий объем расходов областного бюджета в сумме — 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета составил 3 млрд 197 млн 614 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2026 года в сумме 23 млрд 283 млн 550 тысяч рублей.

Лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян спросил о передаче полномочий по ЗАГСам муниципалитетам, переходе муниципалитетов на окружную систему, а также, есть ли задолженность по коммунальным услугам у учреждений Пскова.

«Решение о передаче ЗАГСа губернатором перенесено на 1 марта. Вопросы, которые возникают, будут еще отрегулированы. По округам – все расчеты произведены. Уменьшения расходной части не предусматривается. Все остается на контроле. Уже проводятся работы с налоговой инспекцией по увеличению доходной части бюджета. По исполнению первого квартала мы анализируем поступления. Анализ по исполнению бюджета - мы будем решать при поправках в бюджет», – сказала вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Она уточнила, что ряд организаций имеет кредиторские задолженности, и губернатором было принято решение оказать им помощь. При этом организации будут обязаны предоставить графики погашения задолженности.

«В красной зоне детская больница и областная. Вопрос находится на контроле», – добавила заместитель губернатора.