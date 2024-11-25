Экономика

Дмитрий Михайлов о бюджете: Представленные цифры оказались ниже наших ожиданий

Фракция КПРРФ в Псковском областном Собрании воздержится от голосования за бюджет региона на 2025 год и плановый период в первом чтении, заявил лидер фракции Дмитрий Михайлов на 39-й сессии Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Представленные цифры оказались ниже наших ожиданий. Следует учесть реальную инфляцию, чтобы не ухудшать ситуацию в регионе. Будем надеяться, ко второму чтению областного бюджета ситуация изменится в лучшую сторону, и федеральный центр выделит региону достаточно средств. Депутаты франции КПРФ воздержатся от голосования», - сказал Дмитрий Михайлов.

Лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский отметил, что в условиях санкций и давления балансировать бюджет все сложнее. «Цифры тяжелые, но правдивые», - заявил он и добавил, что бюджет позволяет региону развиваться, и «Новые люди» поддержат проект бюджета в первом чтении.

Глава фракции «Яблоко» Артур Гайдук сообщил, что фракция воздержится, а итог будет зависеть от того, поддержат ли правки представителей партии во втором чтении.