Экономика

Бюджет города Пскова на 2025 год приняли в первом чтении

Бюджет города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 29-й сессии 2 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет на 2025 год запланирован с дефицитом в сумме 133 060,7 тысячи рублей. Размер дефицита составляет 6,6% общего годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу.

«Нашу позицию по принятию данного вопроса вы все прекрасно уже знаете. Да, я, наверное, повторюсь: к сожалению, бюджет, который нам сегодня предлагается, заставляет желать лучшего, цифры неутешительные. Наша фракция его поддержать не может» , - высказал свою позицию депутат Псковской городской Думы Александр Баев (КПРФ).

«Это ваша позиция. Бюджет - это процесс длительный, формируется он до 31 числа - и поступками нашими, и мыслями. Городская администрация делает все, чтобы бюджет пошёл на пользу», - ответил Александру Баеву председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

В свою очередь депутат Григорий Стороненков («Единая Россия») сказал: «Нужно увеличить финансирование ТОС, а то их количество растет, и важно их финансировать».

Бюджет планового 2026 года запланирован с дефицитом в сумме 134 991,8 тысячи рублей, на плановый 2027 год с дефицитом в сумме 4 016,6 тысячи рублей.

В соответствии с программой заимствований верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 установлен в размере 770 000 тысяч рублей, на 1 января 2027 года 820 000 тысяч рублей, на 1 января 2028 года — 800 000 тысяч рублей.

На 2025 год доходы бюджета города прогнозируются в сумме 6 803 298,9 тысячи рублей, в том числе налоговые 2 678 158 тысячи рублей, неналоговые — 161 898,9 тысячи рублей, безвозмездные поступления — 3 963 242 тысячи рублей.

В проекте бюджета города Пскова на 2025 год налоговые доходы составляют — 39,4%, неналоговые доходы — 2,4%, безвозмездные поступления —58,2%.

В 2025 году 73,1% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города должен обеспечить налог на доходы физических лиц.

Налоговые доходы на 2025 год прогнозируются с ростом на 40 818,1 тысячи рублей или 1,5% к утвержденным в бюджете города Пскова на 2024 год показателям налоговых доходов.

При этом поступления налогов на совокупный доход прогнозируются с ростом на 32 994,1 тысячи рублей или 9,8%, поступления земельного налога прогнозируются с ростом на 1 700 тысяч рублей или 2,2%, поступления госпошлины прогнозируется с ростом на 15 821 тысяча рублей или на 44% к утвержденным в бюджете города на 2024 год показателям.

Прогнозируемый на 2025 год рост поступлений налогов на совокупный доход связан с увеличением числа плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы по упрощенной системе налогообложения. Неналоговые доходы прогнозируются со снижением на 16 322 тысячи рублей или 9,1% к уровню неналоговых доходов, утвержденных в бюджете города Пскова на 2024 год.

Наибольшее снижение прогнозируется по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (на 24 657,4 тысячи рублей или 54,1%) и доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 1 683,2 тысячи рублей или 30,6%).

На 2025 год доходы дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» прогнозируются в объеме 1 029 088,5 тысячи рублей, на 2026 год в объеме 1 365 019,5 тысячи рублей, на 2027 год в объеме 1 270 518,5 тысячи рублей.

«За» принятие бюджета в первом чтении проголосовали 18 депутатов из 20 присутствующих. Воздержались от голосования 2 депутата.