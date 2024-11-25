Экономика

У псковичей остался один день для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2023 год

Сегодня, 2 декабря, истекает срок, когда собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств обязаны заплатить налог, указанный в полученных уведомлениях, на имущество физических лиц за 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 3 декабря 2024 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней, которые имеют фиксированный размер и начисляются за каждый день просрочки платежа.

В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности. Далее вопросом ее урегулирования будут заниматься судебные приставы.

Произвести уплату имущественных налогов за 2023 год можно любым удобным способом:

онлайн из Интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении (или терминал) банка или Почты России;

через отделения МФЦ.

Напоминаем, что налоговые уведомления не направляются по почте заказными письмами в следующих случаях:

наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налога;

если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления;

налогоплательщик является пользователем сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»;

налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.

В любых случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик может обратиться в любое обособленное подразделение УФНС России по Псковской области для получения уведомления в бумажном виде либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Подробности об исполнении налоговых уведомлений можно узнать на промостранице.