У псковичей остался один день для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2023 год

Сегодня, 2 декабря, истекает срок, когда собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств обязаны заплатить налог, указанный в полученных уведомлениях, на имущество физических лиц за 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 3 декабря 2024 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней, которые имеют фиксированный размер и начисляются за каждый день просрочки платежа.
В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности. Далее вопросом ее урегулирования будут заниматься судебные приставы.
Произвести уплату имущественных налогов за 2023 год можно любым удобным способом:
онлайн из Интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;
с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
в ближайшем отделении (или терминал) банка или Почты России;
через отделения МФЦ.
Напоминаем, что налоговые уведомления не направляются по почте заказными письмами в следующих случаях:
наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налога;
если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления;
налогоплательщик является пользователем сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»;
налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.
В любых случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик может обратиться в любое обособленное подразделение УФНС России по Псковской области для получения уведомления в бумажном виде либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».
Подробности об исполнении налоговых уведомлений можно узнать на промостранице.