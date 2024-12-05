Экономика

Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая более чем в два раза

Импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое на фоне спада турецких поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, Турция, в январе-октябре сократила поставки на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.

По данным китайской статслужбы, по итогам десяти месяцев этого года объемы импорта Россией мандаринов из Китая выросли в 2,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 48,5 тысячи тонн (или 46,6 миллиона долларов).

По итогам октября поставки увеличились в 1,5 раза за год до максимальных с декабря 11,78 тысячи тонн (или 11,83 миллиона долларов).

Россия по итогам десяти месяцев стала пятой по объему покупок китайских мандаринов. Лидером стал Вьетнам купивший 166,3 тысячи тонн этих цитрусовых (или 147,7 миллиона долларов). В «пятерку» также вошли Киргизия (88,3 тысячи тонн), Индонезия (51,8 тысячи тонн) и Таиланд (51,6 тысячи тонн).

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики.