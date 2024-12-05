Цены на продовольствие в Псковской области за месяц выросли на 1,8%

В ноябре по сравнению с октябрем 2024 года в Псковской области индекс потребительских цен составил 101,23%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые увеличились за месяц на 1,8%.
|
|
Ноябрь 2024
|
Январь-ноябрь 2024 к январю-ноябрю 2023
|
к октябрю 2024
|
к декабрю 2023
|
к ноябрю 2023
|
Все товары и услуги
|
101,23
|
107,13
|
108,12
|
107,51
|
Все товары
|
101,20
|
105,20
|
106,44
|
107,06
|
Продовольственные товары (включая алкогольные напитки)
|
101,77
|
105,63
|
106,97
|
107,93
|
Продовольственные товары (без алкогольных напитков)
|
102,00
|
105,67
|
107,10
|
108,49
|
Непродовольственные товары
|
100,40
|
104,56
|
105,67
|
105,89
|
Услуги
|
101,32
|
112,82
|
112,99
|
108,82
|
|
Ноябрь 2024
|
к октябрю 2024
|
к декабрю 2023
|
Продукты питания
|
102,00
|
105,67
|
из них:
|
|
|
мясо и птица
|
98,56
|
97,84
|
рыба и морепродукты пищевые
|
101,45
|
109,37
|
масло сливочное
|
103,30
|
128,54
|
масло подсолнечное
|
103,48
|
102,84
|
молоко и молочная продукция
|
103,38
|
112,77
|
яйца куриные
|
104,62
|
83,95
|
сахар
|
96,52
|
101,79
|
кондитерские изделия
|
101,27
|
107,71
|
мука
|
103,65
|
107,36
|
хлеб и хлебобулочные изделия
|
99,68
|
109,01
|
крупа и бобовые
|
101,64
|
104,21
|
макаронные изделия
|
100,41
|
98,58
|
плодоовощная продукция, включая картофель
|
110,46
|
108,73
|
Алкогольные напитки
|
99,94
|
105,22
Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали плодоовощная продукция, включая картофель (на 10,5%), куриные яйца (на 4,6%), мука (на 3,7%), подсолнечное масло (на 3,5%). Наиболее подешевел сахар (на 3,5%).
|
|
Ноябрь 2024
|
к октябрю 2024
|
к декабрю 2023
|
Ткани
|
100,00
|
104,78
|
Одежда и белье
|
100,27
|
107,43
|
Трикотажные изделия
|
100,21
|
102,71
|
Обувь
|
100,73
|
98,01
|
Моющие и чистящие средства
|
98,38
|
104,66
|
Парфюмерно-косметические товары
|
99,26
|
104,96
|
Бумажно-беловые товары
|
100,55
|
101,81
|
Табачные изделия
|
100,11
|
105,26
|
Мебель
|
99,99
|
102,82
|
Электротовары и другие бытовые приборы
|
100,20
|
101,11
|
Телерадиотовары
|
98,38
|
100,35
|
Строительные материалы
|
99,82
|
108,53
|
Бензин автомобильный
|
100,92
|
109,93
|
Медикаменты
|
98,90
|
106,34
В ноябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на бензин автомобильный (на 0,9%). Наиболее подешевели моющие и чистящие средства, телерадиотовары (на 1,6%).
|
|
Ноябрь 2024
|
к октябрю 2024
|
к декабрю 2023
|
Жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир)
|
100,34
|
113,68
|
жилищные услуги
|
100,79
|
120,24
|
коммунальные услуги
|
100,00
|
109,16
|
услуги гостиниц и прочих мест проживания
|
93,13
|
112,06
|
Бытовые услуги
|
100,51
|
107,56
|
Услуги пассажирского транспорта
|
100,90
|
108,05
|
Услуги телекоммуникационные
|
107,43
|
113,31
|
Услуги дошкольного воспитания
|
100,00
|
105,55
|
Услуги образования
|
100,30
|
111,42
|
Услуги организаций культуры
|
99,28
|
114,03
|
Услуги зарубежного туризма
|
107,22
|
135,46
|
Санаторно-оздоровительные услуги
|
94,16
|
114,76
|
Медицинские услуги
|
100,00
|
112,27
|
Услуги физкультуры и спорта
|
112,42
|
116,06
|
Услуги страхования
|
99,66
|
99,66
В ноябре в группе услуг больше других увеличились цены на услуги физкультуры и спорта (на 12,4%), услуги телекоммуникационные (на 7,4%), услуги зарубежного туризма (на 7,2%). Более других снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги (на 5,8%).