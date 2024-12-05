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Экономика

Цены на продовольствие в Псковской области за месяц выросли на 1,8%

13.12.2024 11:37|ПсковКомментариев: 0

В ноябре по сравнению с октябрем 2024 года в Псковской области индекс потребительских цен составил 101,23%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате. 

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые увеличились за месяц на 1,8%.

Индексы потребительских цен по Псковской области за ноябрь 2024 года, %

 

Ноябрь 2024

Январь-ноябрь 2024 к январю-ноябрю 2023

к октябрю 2024

к декабрю 2023

к ноябрю 2023

Все товары и услуги

101,23

107,13

108,12

107,51

Все товары

101,20

105,20

106,44

107,06

Продовольственные товары (включая алкогольные напитки)

101,77

105,63

106,97

107,93

Продовольственные товары (без алкогольных напитков)

102,00

105,67

107,10

108,49

Непродовольственные товары

100,40

104,56

105,67

105,89

Услуги

101,32

112,82

112,99

108,82

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, %

 

Ноябрь 2024

к октябрю 2024

к декабрю 2023

Продукты питания

102,00

105,67

из них:

 

 

мясо и птица

98,56

97,84

рыба и морепродукты пищевые

101,45

109,37

масло сливочное

103,30

128,54

масло подсолнечное

103,48

102,84

молоко и молочная продукция

103,38

112,77

яйца куриные

104,62

83,95

сахар

96,52

101,79

кондитерские изделия

101,27

107,71

мука

103,65

107,36

хлеб и хлебобулочные изделия

99,68

109,01

крупа и бобовые

101,64

104,21

макаронные изделия

100,41

98,58

плодоовощная продукция, включая картофель

110,46

108,73

Алкогольные напитки

99,94

105,22

Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали плодоовощная продукция, включая картофель (на 10,5%), куриные яйца (на 4,6%), мука (на 3,7%), подсолнечное масло (на 3,5%). Наиболее подешевел сахар (на 3,5%).

Индексы цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров, %

 

Ноябрь 2024

к октябрю 2024

к декабрю 2023

Ткани

100,00

104,78

Одежда и белье

100,27

107,43

Трикотажные изделия

100,21

102,71

Обувь

100,73

98,01

Моющие и чистящие средства

98,38

104,66

Парфюмерно-косметические товары

99,26

104,96

Бумажно-беловые товары

100,55

101,81

Табачные изделия

100,11

105,26

Мебель

99,99

102,82

Электротовары и другие бытовые приборы

100,20

101,11

Телерадиотовары

98,38

100,35

Строительные материалы

99,82

108,53

Бензин автомобильный

100,92

109,93

Медикаменты

98,90

106,34

В ноябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на бензин автомобильный (на 0,9%). Наиболее подешевели моющие и чистящие средства, телерадиотовары (на 1,6%).

Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг, %

 

Ноябрь 2024

к октябрю 2024

к декабрю 2023

Жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир)

100,34

113,68

жилищные услуги

100,79

120,24

коммунальные услуги

100,00

109,16

услуги гостиниц и прочих мест проживания

93,13

112,06

Бытовые услуги

100,51

107,56

Услуги пассажирского транспорта

100,90

108,05

Услуги телекоммуникационные

107,43

113,31

Услуги дошкольного воспитания

100,00

105,55

Услуги образования

100,30

111,42

Услуги организаций культуры

99,28

114,03

Услуги зарубежного туризма

107,22

135,46

Санаторно-оздоровительные услуги

94,16

114,76

Медицинские услуги

100,00

112,27

Услуги физкультуры и спорта

112,42

116,06

Услуги страхования

99,66

99,66

В ноябре в группе услуг больше других увеличились цены на услуги физкультуры и спорта (на 12,4%), услуги телекоммуникационные (на 7,4%), услуги зарубежного туризма (на 7,2%). Более других снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги (на 5,8%).

Теги: #Цены
Источник: Псковская Лента Новостей
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