Экономика

Какие налоговые изменения ждут бизнес и граждан в новом году

Прошедший год был ознаменован крупнейшими за четверть века изменениями в налоговом законодательстве, которые затронут не только бизнес, но и граждан. Большинство из них вошли в федеральный закон (ФЗ) №176 от 12 июля 2024 г. и вступят в силу с 2025 года.

Расширенная шкала НДФЛ и семейный кешбэк

С 2025 г. в России начинает действовать расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо двухступенчатой. По новому закону для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. При этом платить налог по более высокой ставке нужно будет не со всей суммы дохода, а с ее превышения над минимальным уровнем. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ заплатят лишь около 2,5 млн человек.

Повышение ставок будет сопровождаться мерами господдержки для малообеспеченных семей. В частности, родители с двумя и более детьми с 1 января 2026 г. смогут получить так называемый «семейный кешбэк». Его условия прописаны в профильном законе (ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам РФ, имеющим двух и более детей»). Такой «кешбэк» предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума. Выплата будет равна разнице между суммой исчисленного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, рассчитанного по ставке 6%.

Увеличенный налог на прибыль и федеральный инвествычет

Ставка налога на прибыль для компаний с 2025 г. увеличивается с 20 до 25%. Уравновесить такое повышение призван новый механизм – федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Окончательно его параметры были утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце ноября.

Размер вычета составит 3% от расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение. На эту сумму бизнес сможет уменьшить налог на прибыль. Согласно постановлению, право на ФИНВ получат предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также обработкой (за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). Кроме того, на вычет смогут претендовать организации, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, занимающиеся научными исследованиями и разработками или ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций, пишут «Ведомости».

НДС и увеличенный порог для УСН

В наступившем году максимальный порог дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) составит 450 млн руб. вместо 266 млн. Одновременно компании на УСН признаются плательщиками НДС, если их доход превысит 60 млн руб. Ставку налога они выбирают самостоятельно. Организации могут использовать специальные ставки 5% (может применяться при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС, или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, с возможностью вычетов. Пониженные ставки в 5 и 7% применяются не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) начиная с квартала, за который впервые была подана соответствующая декларация.

Чтобы не пропустить момент возникновения обязанности по уплате НДС, налогоплательщик должен контролировать два показателя: доход за предыдущий и текущий год, указала ФНС в специальных методических рекомендациях по данному вопросу. Если таковой превысит планку в 60 млн уже в 2024 г., то предприятие будет обязано платить НДС весь следующий год независимо от финансовых показателей. В случае если по итогам 2025 г. они окажутся ниже установленного порога, то налогоплательщик будет освобожден от уплаты НДС в 2026 г. – вплоть до превышения планки по доходу.

Амнистия за дробление бизнеса

Налоговая амнистия за дробление бизнеса, в отличие от других положений реформы, начала действовать сразу после принятия и опубликования ФЗ №176 – то есть с 12 июля 2024 г. Однако оценить выполнение основных условий для ее применения налоговые органы смогут только с 2025 г.

Чтобы попасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Платить не придется также компаниям, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить цепочку компаний или ИП в единый бизнес. Вступившие в силу до 2025 г. решения отменяться не будут. Подробно условия и случаи применения амнистии ФНС изложила в специальных методических рекомендациях, опубликованных в октябре 2024 г.

Туристический налог

Норма о праве муниципалитетов вводить на своей территории туристический налог также вошла в число масштабных изменений в НК РФ, вступивших в силу с начала 2025 г. Им облагаются услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, которые включены в специальный реестр, предусмотренный профильным законом «Об основах туристской деятельности в РФ». Облагаемой базой служит стоимость таких услуг. Согласно поправкам, муниципалитеты вправе самостоятельно определять ставку налога, но в пределах, установленных законом: в 2025 г. она должна составить не более 1%, далее в течение четырех лет порог будет расти на 1% в год и к 2029 г. составит уже 5%. Кроме того, законом установлена минимальная сумма налога, которую необходимо уплатить независимо от стоимости проживания: она рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 руб. Платить его необходимо будет каждый квартал.

Всего с 2025 г. турналог введут в 55 регионах, подсчитал ТАСС. Ранее власти Приморья заявляли о намерении взимать его в четырех муниципалитетах (Владивостокский, Хасанский, Находкинский и Уссурийский округа), Владимирская область – на территории г. Суздаль. Камчатка распространит турналог на все районы. О введении налога также заявили власти Краснодарского края, Свердловской, Волгоградской областей, а также Карелии и Алтайского края.

Изменение предельных ставок имущественных налогов

С 1 января 2025 г. вступили в силу положения о новых предельных ставках в отношении объектов недвижимости с кадастровой стоимостью выше 300 млн руб. (их конкретные значения устанавливаются законодательством регионов). По налогу на имущество для организаций и физлиц (включая ИП) она составит 2,5% вместо 2%. В отношении некоторых видов земельных участков предельное значение ставок вырастет с 0,3% до 1,5%. К ним, в частности, относятся те, которые заняты жилищным фондом, используются для садоводства, ведения личного подсобного хозяйства или огородничества и при этом не связаны с предпринимательством