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Экономика

Почему России не грозит стагфляция, рассказал экономист

06.01.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Классическая стагфляция в России сейчас невозможна, в первую очередь из-за кадрового голода, который отражают низкие показатели безработицы в стране, заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Стагфляция (стагнация + инфляция) - ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция.

«Классическая стагфляция невозможна», — прокомментировал Антон Табах.

Он подчеркнул, что стагфляция должна сопровождаться сильным ростом безработицы, а в России сейчас «кадровый голод» — безработица находится на исторических минимумах, пишут РИА Новости.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже — 2,3%. При этом с 2012 года показатель колебался около отметки в 5%, а во второй половине 2021 года опустился ближе к 4%. Таким образом, текущий уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных для российской экономики.
Табах при этом ждет охлаждения рынка труда, в первую очередь через снижение переработок и темпов роста зарплат.

«Эти процессы не просто вероятны, а практически гарантированы», — добавил аналитик.

Теги: #экономика #стагфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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